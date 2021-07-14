﻿補打第三針加強劑﻿ ﻿許樹昌：言之尚早﻿

香港醫院藥劑師學會認為公眾接種第三針新冠疫苗只是時間問題，要開始為此準備，最理想是接種可應對變種病毒的第二代疫苗；但有政府專家顧問指現時討論接種第三針是言之尚早，需要等待更多研究數據。政府發言人表示，衞生署轄下的科學委員會將繼續監察最新科學發展，將討論相關事宜。對於要否接種第三針，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌（圖）表示，目前藥廠提出打針後抗體水平可以維持六至九個月，當中或涉及商業決定，有待更多研究數據公佈，方能得知抗體水平是否可能維持更長時間。其研究團隊正在跟進港人打針後的抗體水平，其中科興疫苗產生的抗體水平較復必泰低，預計於本年八月至九月，會研究已接種兩針科興、但抗體水平不理想的人士，接種第三針科興或復必泰疫苗後的免疫反應。腎病癌病人應打加強劑香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則說，如果第三針疫苗加入應付變種病毒的能力，接種第三針只是時間問題，現在要開始準備。他預料，針對Delta變種病毒的第二代疫苗會於明年初供應，相信政府要與藥廠商討採購。港大感染及傳染病中心總監何栢良重申，有五類人士打針後有機會沒有抗體反應，包括曾接受器官或骨髓移植、長期洗腎、有類風濕關節炎等自身免疫系統問題，以及患有骨髓瘤等血液疾病的人士。他建議當局考慮安排他們接種第三針，一般市民暫時不用考慮。世衞反對富國打第三針另外，世衛總幹事譚德塞則指出，當很多國家還未開始接種疫苗，而有國家準備打第三針加強劑，對此感到非常失望。他點名輝瑞及莫德納藥廠，應向「全球疫苗保障機制」提供疫苗。