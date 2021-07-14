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拜登政府將向在港美企 警告營運風險上升

2021-07-14 列印
拜登政府將向在港美企 警告營運風險上升
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　　英國傳媒報道，美國總統拜登政府本星期將向在香港營運的美資企業，發出營運風險不斷上升的警告。中國外交部表明，反對美國干預中國內政，強調《基本法》及香港相關法律明確保護外國投資者權益。

　　英國《金融時報》引述幾名知情人士報道，美國政府認為，美資企業在香港的風險包括中國正在加強控制香港，令北京可接觸外資企業儲存在香港的數據。其他風險亦包括中國政府可以根據新實施的法例，懲罰向中國個體或實體實施限制措施的行動。



　　報道又指，拜登亦計劃本周內，就北京打壓香港的民主運動，以及對新疆維吾爾族人實施種族滅絕，發出警告及實施更多制裁。

　　在北京，外交部發言人趙立堅回應指，反對美國以香港為藉口干涉中國內政，去年港區國安法實施以來，香港社會重回正軌，美方講法與事實不符，屬政治操弄，雙重標準。

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