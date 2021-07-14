回應區議員紛辭職 林鄭：政府不能控制

商界大力谷針，推出多項大抽獎，對激刺市民接種新冠疫苗，起了積極作用，最近單日打針人數屢創新高，出現了良好的勢頭，各界要再接再厲。今天起一連七日在灣仔會展舉行的書展，別出心裁地谷針，給至少打了一針的書迷免費進場，部份參展書商也給予持針卡書迷額外的購書優惠，雖然是小小心意，但只要各界齊心響應，必能發揮持續谷針的作用。 最新統計顯示，本港接種了四百五十一萬八千多劑新冠疫苗，打了一針市民比率為三成九，料日內會突破四成，而打了兩針比率為百分之二十七。雖說近期接種人數持續上升，但離免疫屏障所需的七成接種率，還有一段距離。不要忘記，近日多了人打針的趨勢，大致上反映了商界各項大抽獎的效應，...

2021-07-14