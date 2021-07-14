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回應區議員紛辭職 林鄭：政府不能控制

2021-07-14 列印
　　政府將為區議員安排宣誓，特首林鄭月娥昨表示，留意到近日有相當多現任區議員自動辭職，強調不是政府能夠控制，相信區議員都會用負面清單來量度自己過往的行為，會不會有「踩界」，從而開始要思考究竟自己是否繼續擔任區議員。

　　她指對區議會運作影響非考慮重點，一定要切實、準確、全面地落實法律的要求，她更指過去一年半的區議會運作，已經不是反映地區問題、處理市民的訴求。



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