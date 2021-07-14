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逆子酒樽狠扑父頭被捕

2021-07-14 列印
　　酒後惹禍，深水埗發生酒後傷人案。父子疑酒席間有口角之爭，有人疑情緒失控，用酒樽扑傷父親頭部，警方以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害將其拘捕。

　　昨凌晨三時許，一對居於深水埗大南街的父子相約飲酒，飲得興高采烈之時，惟兩人發生爭執，三十一歲兒子提起酒樽，狠扑向五十六歲姓謝男子頭部，男子頭部淌血。警方及救護員接報到場，警方以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，將涉案兒子帶返警署調查，至於受傷父親則包紮後送院治理。



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