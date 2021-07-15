中大研究 腦電圖測試 改善溝通 兒童語言能力可預測

中文大學何鴻燊認知神經科學教授黃俊文領導的研究團隊，聯同中大醫學院兒科學系教授梁廷勳及林鴻生，研究利用腦電圖測試去預測嬰兒長大後的語言能力水平。團隊由二○一七年起招募了一百一十八名十二個月或以下、家庭以中文為母語的嬰兒，安排他們接受腦電圖測試，檢查他們在看護人抱着睡覺的情況下，神經系統會對中文語句聲音作出甚麼反應。
早期介入治療效益最大
約一年半後，相關幼童均懂得利用口語溝通，研究團隊便安排一次語言測試，評估他們的語言能力水平。團隊其後綜合及分析腦電圖及語言能力測試所得的數據，構建出一套個人語言發展預測計算程式。
團隊指，由於語言能力與精神健康、行為調整、學業成就及就業發展密切相關，語言能力不佳或會對個人及社會帶來長遠負擔。在沒有任何介入的情況下，語言能力會相應地平穩發展——兩歲時語言及溝通能力在平均水平以下的兒童，到十五歲時依舊會處於同齡兒童平均水平以下。由於年幼兒童神經系統的可塑性最大，早期介入是改善語言能力，以及預防語言障礙的有效方法。愈早介入，其效果及所帶來的經濟效益亦愈大。
黃俊文表示，口語發展始於嬰兒分辨語調細微分別的能力，例如廣東話中「媽」及「馬」的不同聲調。掌握嬰兒的中樞神經系統如何編寫及區分語音，給我們提供了最好的機會去預測早期語言發展水平。由於嬰兒未能說話，團隊無法利用行為方法可靠地衡量其語言發展的進度，因此簡單的腦電圖測試是最合適的選擇。
林鴻生稱，團隊希望上述腦電圖測試及預測演算法，將來可納入新生嬰兒聽力普查測試，除檢查一歲或以下嬰兒的聽力是否正常外，更可以收集數據以評估日後出現語言障礙的機會。