中大研究 腦電圖測試 改善溝通 兒童語言能力可預測

語言能力，決定學習成績，家長都關注子女學習語言的問題。中文大學語言學者及兒科專科醫生成功研發一套嶄新的腦電圖測試技術，可以預測一歲或以下嬰兒在長大後的語言能力，讓家長盡早得知問題所在，透過早期介入或訓練，改善孩子的語言能力，或減低語言障礙的嚴重程度。本報記者中文大學何鴻燊認知神經科學教授黃俊文領導的研究團隊，聯同中大醫學院兒科學系教授梁廷勳及林鴻生，研究利用腦電圖測試去預測嬰兒長大後的語言能力水平。團隊由二○一七年起招募了一百一十八名十二個月或以下、家庭以中文為母語的嬰兒，安排他們接受腦電圖測試，檢查他們在看護人抱着睡覺的情況下，神經系統會對中文語句聲音作出甚麼反應。早期介入治療效益最大約一年半後，相關幼童均懂得利用口語溝通，研究團隊便安排一次語言測試，評估他們的語言能力水平。團隊其後綜合及分析腦電圖及語言能力測試所得的數據，構建出一套個人語言發展預測計算程式。團隊指，由於語言能力與精神健康、行為調整、學業成就及就業發展密切相關，語言能力不佳或會對個人及社會帶來長遠負擔。在沒有任何介入的情況下，語言能力會相應地平穩發展——兩歲時語言及溝通能力在平均水平以下的兒童，到十五歲時依舊會處於同齡兒童平均水平以下。由於年幼兒童神經系統的可塑性最大，早期介入是改善語言能力，以及預防語言障礙的有效方法。愈早介入，其效果及所帶來的經濟效益亦愈大。黃俊文表示，口語發展始於嬰兒分辨語調細微分別的能力，例如廣東話中「媽」及「馬」的不同聲調。掌握嬰兒的中樞神經系統如何編寫及區分語音，給我們提供了最好的機會去預測早期語言發展水平。由於嬰兒未能說話，團隊無法利用行為方法可靠地衡量其語言發展的進度，因此簡單的腦電圖測試是最合適的選擇。林鴻生稱，團隊希望上述腦電圖測試及預測演算法，將來可納入新生嬰兒聽力普查測試，除檢查一歲或以下嬰兒的聽力是否正常外，更可以收集數據以評估日後出現語言障礙的機會。