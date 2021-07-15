坊間基因測試勿亂做 消委會：可靠性成疑

近年市面湧現各款基因測試服務，不少為兒童基因測試服務，聲稱可了解小朋友天賦、性格及自閉症傾向，連未出生胎兒也可接受檢測。兒科醫生陳以誠表示，雖然基因對天賦、行為和性格有一定影響，但後天培育、教育等亦對兒童日後發展有重要影響，他認為家長不應單靠測試結果，就在某一、兩個方面催谷子女。他強調，自閉症與很多不同基因有關，孕婦不應以簡單的基因測試，判斷胎兒是否患有自閉症，甚至以此決定是否墮胎，做法危險。消委會亦指，市面的基因測試可靠性成疑，雖然會方今年暫未接獲有關基因測試服務的投訴，但公司或會以傳銷手法，吸引更多消費者協助銷售，提醒消費者小心了解測試中心的商譽及意圖，不要胡亂做測試，最好先詢問醫生意見。另外，有檢測公司提供「營養基因檢測」，了解糖尿病傾向、肥胖風險等，亦有提供食物過敏檢測。但香港營養師協會稱，糖尿病及肥胖與飲食、運動、生活習慣都有關，不能單靠基因測試結果決定。而食物過敏亦不能單靠小量基因的序列狀況，就能判斷會否對某種食物產生過敏反應。