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立會流會缺席 議員罰一日酬金

2021-07-15 列印
　　立法會昨日大比數通過修改《議事規則》，日後立法會流會，沒合理理由而缺席的議員會被罰款，金額是議員一天的酬金，相關規定要經政府修例，再納入《議事規則》條文。現時議員每月酬金是十萬零一千元，換言之，罰款約三千三百六十七元。此外，每名議員最多任六個事務委員會委員，議員出席會議要穿著商務服飾，不得濫用規程問題等。

　　議事規則委員會主席謝偉俊表示，提出修正是基於下屆人數增至九十人，委員會人數需要有合理安排。民建聯主席李慧琼指過去不少有爭議性法案委員會，都有很多議員加入，議員每次出席會議只可以發言一次，削弱審議法案功能，因此支持議案。



　　唯一投反對票的熱血公民鄭松泰質疑，限制委員會人數和出任委員會數目，將窒礙民意表達，批評是削足適履。

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