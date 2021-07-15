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文憑試下周三放榜

2021-07-15 列印
文憑試下周三放榜
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　　今屆中學文憑試有四萬三千多名學校考生及八千多名自修生報考，將於下周三放榜，學校考生將要回校領取成績通知書，自修生的成績通知書會透過郵遞寄發，料當日會收到成績。

　　另外，考評局亦會試行以手機短訊發放成績，已登記手機電話號碼的考生，當日上午九時起將會收到短訊。至於自修生和夜校考生，就可網上查閱成績，如當日未收到成績通知書，可於下星期四上午八時半至下午五時半，親自到考評局辦事處或致電查詢。



　　考生如有需要，可以在本月二十六日或之前申請積分覆核或重閱答卷。

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