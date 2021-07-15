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立會通過公大改名 「都會大學」

2021-07-15 列印
　　立法會昨日三讀通過公大改名的條例草案，香港公開大學將於九月一日正式改為 「香港都會大學」及「Hong Kong Metropolitan University」。

　　公大校董會黃奕鑑表示非常高興，指大學新學年將採用新校名和校徽，標誌着大學開展新的重要里程。公大校長林群聲表示，在大學重新命名後，會繼續堅持大學教育的初心，實踐新校名和校徽所盛載的理念和抱負。



　　公大在社交網站表示，重新命名對大學發展有重要意義及影響，新校名反映學校不停進步的決心，亦反映大學在香港都會中獨特的定位，能夠展示多年來大學發展的蛻變和未來發展策略方向，校方會繼續精益求精，致力提升教學和研究水平。

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