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會展「疫苗大抽獎」送出50萬元禮物

2021-07-15 列印
　　會展管理公司將舉辦「齊打疫苗 會展開心大抽獎」活動，合共送出三十三份獎品，總值超過五十萬元。大獎為單人全年免費任食香港會議展覽中心薈景自助晚餐，名額三個；二獎為一千元香港會議展覽中心中庭晚餐禮券，名額三十個。

　　大抽獎的參加者，須於下月三十一日或之前已年滿十八歲，並在香港完成接種兩劑新冠疫苗；以及為持有有效香港身份證的香港居民。合資格人士可由即日起，登入抽獎網站luckydraw.hkcec.com 填寫電子登記表格。截止登記日期為下月三十一日。抽獎將於今年九月九日以隨機方式進行，會以電話及電郵通知得獎者。得獎名單亦將在抽獎網站公佈。



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