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無人私家車泊昂船洲大橋 揭青年疑跳橋自殺身亡

2021-07-15 列印
■警方到場調查，死者家屬到場了解情況。
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　　昂船洲大橋昨疑發生跳橋自殺案。一輛私家車昨晨被發現停泊於昂船洲大橋上，車上無人。警方到場調查，發現一名男子倒臥於橋底位置證實死亡。

　　昨晨約五時許，昂船洲大橋往機場方向有一輛黑色私家車被發現泊在路邊，車內空無一人。警方接報到場，於駕駛位置發現手機及銀包等財物，相信屬於一名二十九歲姓鍾男子。其後，消防及水警在海面及附近一帶岸邊巡邏搜索，發現有人倒臥橋下，該名人士血肉模糊，遺骸四散，相信是從大橋墮下，當場被證實死亡，惟死因有待驗屍後確定，有事主親友到場了解。



　　據悉，涉事司機非車主，近日疑因金錢問題感到煩心。

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