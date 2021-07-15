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美股中段跌33點

2021-07-15 列印
　　雖然美國通脹率高於預期，但聯儲局表示現時未到縮表時候。杜指中段報三四八五四點，跌三十三點；納指則報一四六七○點，跌七點。滙控美國預託證券價格見四十四點二六港元，跌零點零九港元；騰訊則見五百六十點九港元，升四點四港元。



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