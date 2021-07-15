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「光城者」案 兩人還柙候訊

2021-07-15 列印
■「港獨」組織「光城者」位於尖沙咀的製造炸彈實驗室。
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　　「港獨」組織「光城者」意圖製造土製炸藥發動恐怖襲擊，警方先後拘捕十四人，其中三人被控「串謀策劃恐怖活動罪」，昨早在西九龍裁判法院提堂。二十四歲司機陳凱量及十五歲中四男生由警車押至法院，兩人暫毋須答辯，《國安法》指定法官總裁判官蘇惠德拒絕辯方保釋申請，兩人還柙至九月一日再提訊，屆時一併處理上周提堂的另一宗「光城者」案件。至於十八歲中六女生郭文希，因身體不適留院，缺席聆訊，周五提堂。

　　控罪指，三人上月六日至本月五日在港與早前被捕的何裕泓、歐文及十五歲陳姓男生，以及其他人串謀，為脅迫中央政府、特區政府、或威嚇公眾以圖實現政治主張，而組織、策劃、實施、參與實施、或威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動。



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