牛奶產品含鈣量相差近1.3倍

不少人都有飲牛奶的習慣，消委會發現，不同牛奶及牛奶飲品的營養含量存有差異，逾三成樣本達到「高鈣」水平，而鈣含量最高與最低的竟相差近一點三倍，有樣本的營養含量較包裝標示少三成。市民應維持均衡飲食消委會測試四十款牛奶及牛奶飲品，售價約由六點九至六十七點九元，全部的衞生程度令人滿意，有關營養含量的聲稱如「高鈣」、「低脂」或「脫脂」等，符合相關要求。牛奶被普遍認為含有大量鈣，調查發現有三成樣本達到「高鈣」水平，比其他樣本高超過五成。其中，鈣含量最高的為「子母高鈣較低脂牛奶飲品」，一份食用份量攝入約五百三十八毫克鈣，最低的為「明治CP-meiji」，一份食用份量攝入約二百三十五毫克鈣，兩者相差近一點三倍。高脂肪的牛奶會較香濃，調查發現「全脂牛奶」全部都符合奶脂含量的要求，而全部「脫脂牛奶」均沒有檢出脂肪。其中，兩款日本牛奶分別標示為「特選3.6」及「特選3.7」，聲稱牛奶脂肪比例每一百毫克分別有三點六及三點七克，被檢出的總脂肪含量分別為四克及四點二克，比全脂牛奶樣本的平均值高。在蛋白質方面，「雀巢牛奶公司高鈣低脂牛奶飲品」的含量最高，每一百毫升含四點五克蛋白質，而最低為「明治CP-meiji」，每一百毫升僅含二點一克，未達「蛋白質來源」的要求，含量更較包裝標示值少三成，超出規管容忍限。消委會總幹事黃鳳嫺建議市民要維持均衡飲食，不同年齡和成長階段有不同需要，建議長者飲「低脂」或「脫脂」奶，小童或需飲「全脂」奶。