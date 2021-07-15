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信用卡積分禮券 使用期限只有兩周

2021-07-15 列印
　　近年不少店舖和集團都推出會員積分計劃，但消委會今年首半年接獲十八宗有關會員積分獎賞的投訴，有個案涉及二十元但要等三個月先有回應，計劃條款有欠透明。

  有投訴人以信用卡消費賺取一家公司的積分優惠，早前獲六張超市五十元電子現金券，已使用兩張，近日發現尚餘的四張已過期，職員解釋使用期限只有兩周，投訴人不滿無註明使用期。亦有投訴人在一家公司的積分獎賞計劃中獲贈優惠券，其中一張適用於購買滿二百元即可扣減二十元，投訴人付款時沒有扣減二十元，職員回應指系統出現問題，他其後以電郵向公司反映問題，終在三個月後才獲回覆。



  在消委會介入下，公司將二十元同等值的積分存入投訴人的會員戶口。消委會認為花三個月處理絕對不理想。

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