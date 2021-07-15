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虛擬銀行開戶 不應着眼獎賞及迎新優惠

2021-07-15 列印
■消委會呼籲消費者不要單憑優惠而開設戶口，要考慮是否適合自己。
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　　不少虛擬銀行以高息存款和消費回贈吸引市民開戶，消委會檢視八間虛擬銀行的服務，提醒不應只著眼於獎賞和迎新優惠。消委會今年上半年收到十宗有關虛擬銀行的投訴，而去年同期只有一宗相關投訴。

　　消委會指市民把虛擬銀行帳戶綁定支付程式後，只有進行銀行定義下的「合資格消費」，才可獲得消費回贈，優惠細節亦有機會變更。目前四間虛擬銀行提供實體或虛擬扣帳卡，扣帳卡一般不設年費，但進行外幣交易，或會收取手續費。



  近年虛擬銀行廣告攻勢凌厲，大多標榜有高息優惠、各類回饋等，消委會指這類着數或高息優惠都有期限及條款，例如首兩萬元存款，才可享有百分之三點六利息優惠，但「魔鬼在細節」，消委會歸納十大注意事項，呼籲消費者不要單憑優惠而開設戶口，要考慮是否適合自己。

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