  • 2021年7月15日 星期四
  • 31º
  • 68%
熱門： 起底打針塵捲風滙控疫苗猶豫

日報新聞 > 港聞

申領電子消費券登記已達554萬

2021-07-15 列印
■截至昨午六時，當局已收到約五百五十四萬個電子消費券登記。
Previous Next

　　政府發言人昨日表示，截至昨午六時，已收到約五百五十四萬個電子消費券登記，當中超過五百四十二萬來自電子登記。若市民在六月十八日前已成功登記去年宣佈的現金發放計劃及獲發款項／支票，在登記領取消費券時，都可利用當時的資料回答相關保安問題以進行電子登記。市民亦可選擇上載身份證複本作身份認證。

  政府決定調整上載身份證複本的時限，從今日早上六時開始，市民可在遞交電子登記三小時後（現時為二十四小時後），到計劃網站上載身份證複本以完成登記程序。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd