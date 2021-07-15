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「世界夢號」乘客染疫 須提早返星洲

2021-07-15 列印
■「世界夢號」因一名乘客初步確診，須提早返回新加坡。
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　　就新加坡星夢郵輪「世界夢號」因一名乘客初步確診新冠肺炎，須提早返回新加坡，星夢郵輪香港表示，本港參與公海遊的成年乘客及船員均要接種兩針新冠疫苗，要求比新加坡更嚴格更安全。

　　新加坡旅遊局昨公佈，涉事「世界夢號」本月十一日出航，一名四十歲乘客被列作其他確診個案的密切接觸者，前天在郵輪上接受核酸測試，結果呈陽性，郵輪提早返航新加坡。病人送院，其三名同行人士亦被隔離。病人出發前接受的快速測試結果呈陰性。當地傳媒報道，病人已打了兩針。



　　星夢郵輪香港表示，本港參與公海遊的成年乘客及船員均要接種兩針新冠疫苗，而新加坡只需打針或接受檢測，本港要求比新加坡嚴格更安全。新加坡過去十個月的公海遊，共有十三萬乘客參加，迄今只一宗陽性個案，認為風險可控。

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