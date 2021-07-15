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熱門： 起底打針塵捲風滙控疫苗猶豫

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內地部份市縣須打針 才可進超市等場所

2021-07-15 列印
■內地新冠疫苗接種已超過十四億劑次。 資料圖片
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　　在中國內地，新冠疫苗接種已超過十四億劑次，是全球最多。國家衞健委強調要時刻緊繃疫情防控，不能大意。同時，內地部份市縣要求民眾接種新冠疫苗後，才能乘坐公共交通工具、進入超市及食肆等公共場所或入學。

　　安徽寧國市防控指揮部辦公室昨日發函，即日起，對民眾出入商場超市、賓館酒店、餐飲單位、車站、文化娛樂場所等公共場所，開展疫苗接種查驗（安康碼）工作，呼籲市民在本月二十五日前盡快接種首針疫苗。



　　此外，廣西北流市及桂平市要求幼兒園至高中學生的家庭成員，在開學前完成接種疫苗，若未完成接種，學童暫緩入學。而由下月起，除有醫學禁忌外，未接種人士不得進入醫院住院部、養老院、學校等場所；農貿市場及農村集市攤主未接種疫苗，禁止販賣。

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