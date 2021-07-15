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港增三輸入個案 兩患者數月前接種疫苗

2021-07-15 列印
港增三輸入個案 兩患者數月前接種疫苗
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　　本港昨天新增三宗確診個案，均屬輸入個案，並帶有L452R變異病毒株。三名患者分別來自非洲納米比亞、加納，及地中海塞浦路斯。衞生署指來自納米比亞的五十三歲男患者，曾於三月及四月在香港完成接種復必泰疫苗。至於來自塞浦路斯的四十二歲女患者，亦在莫斯科打了兩劑俄羅斯「衛星五號」疫苗。

　　對於有兩名患者數月前已打齊兩針，但仍受感染，港大感染及傳染病中心總監何栢良接受傳媒查詢指出，一般市民毋須補打第三劑疫苗，但相信當局會研究為免疫力較差的長期病患群組接種第三針。



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