本港新冠疫情持續受控，《星島日報》報道，港府在嚴防輸入的前提下，打算調整入境防疫限制，容許旅居「極高風險」的英國、打完兩針的港人回港，但須在檢疫酒店隔離二十一日；暑假期間未能打針的十八歲以下港人亦可返回香港，同樣須在檢疫酒店隔離二十一日。同時，港府會在七月底開始在機場展開抗體測試計劃，來自中高風險地區的抗體結果陽性人士，可將檢疫期由十四日減至七日。仍須酒店檢疫21天港府禁止過去二十一日在英國逗留的人士抵港，導致在英國留學的港人學生及家長怨聲載道。經檢討目前疫情及「外防輸入」措施後，港府有意將極高風險及甚高風險地區合併為A組別，高風險和中風險合併為B組別，低風險則為C組別。英國、印尼等A組別的國家，只要接種兩劑疫苗並獲得港府認可證明的香港居民，可以回港，但須在檢疫酒店隔離二十一日。由於港府認可的疫苗，僅及於香港、內地疫苗接種證明，或經世衞指明嚴格監管機構發出的疫苗接種證明，在A組別十個國家中，只有英國及愛爾蘭的疫苗證明獲得港府承認，其餘八個A組國家的香港居民，若只獲得當地疫苗接種證明，亦不能抵港。例如在港菲傭若已打針，回菲律賓探親後，可以回港，但須隔離二十一日，而新聘菲傭在菲律賓接種的疫苗證明，則不獲港府承認，不能抵港。港府亦打算在七至九月暑假期間，容許來自英國的十八歲以下香港居民返回香港，但要在檢疫酒店隔離二十一日，家長還可安排這些留英學生返港期間打針。容許學生返港度假由七月底開始，港府將在機場為入境旅客進行抗體測試。新措施下，來自屬於中低風險地區、獲得香港認可疫苗證明的國家，只要打齊兩針，自願在機場進行抗體測試，就可將隔離期由十四日縮短至七日，但在完成隔離後一段時間內，仍要進行定期檢測。至於未打疫苗的非香港居民，會被拒絕入境，而香港居民則要隔離二十一日。港府消息人士指新措施下的防疫安排仍然嚴謹，在防疫酒店房間限制下，海外人士來港人數亦有限，風險可控。