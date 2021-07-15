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港大醫學院稱保護病人 醫護學生病房學習須已打針

2021-07-15 列印
　　香港大學醫學院院長梁卓偉接受傳媒訪問時透露，即將只容許已接種新冠疫苗的醫護學生到病房學習，而未打針又未能提供醫療原因的學生，會被拒諸門外，強調醫護有道德責任接種疫苗，保護病人。

　　梁卓偉稱若有醫護學生未能交代不能打針的醫療原因，不可到病房學習，並要每七日做病毒檢測。截至今年三月，約有六成港大醫科生已接種疫苗。



  被問及一般學校應否要求學生打針，他僅稱自五十年前開始，本港的小學都要求學生接種指定疫苗才可回校，毋須立法只是行政措施。

  另外，公務員事務局局長聶德權昨日到訪伊利沙伯體育館​社區疫苗接種中心，視察三所學校約一百八十名學生和教職員接種疫苗，他指自到校外展服務和學校以團體預約形式到接種中心推出後，超過三百五十間中小學有興趣安排教職員和學生打針。
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