港大醫學院稱保護病人 醫護學生病房學習須已打針

梁卓偉稱若有醫護學生未能交代不能打針的醫療原因，不可到病房學習，並要每七日做病毒檢測。截至今年三月，約有六成港大醫科生已接種疫苗。
被問及一般學校應否要求學生打針，他僅稱自五十年前開始，本港的小學都要求學生接種指定疫苗才可回校，毋須立法只是行政措施。
另外，公務員事務局局長聶德權昨日到訪伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心，視察三所學校約一百八十名學生和教職員接種疫苗，他指自到校外展服務和學校以團體預約形式到接種中心推出後，超過三百五十間中小學有興趣安排教職員和學生打針。
語言能力，決定學習成績，家長都關注子女學習語言的問題。中文大學語言學者及兒科專科醫生成功研發一套嶄新的腦電圖測試技術，可以預測一歲或以下嬰兒在長大後的語言能力，讓家長盡早得知問題所在，透過早期介入或訓...
2021-07-15
巴基斯坦北部一輛巴士昨日遇到爆炸襲擊，當時車上載有三十名中國工程師，正前往中方企業承建的開普省達蘇水電站項目工地，工程屬「一帶一路」一部份，途中遇到爆炸，造成至少十二人死亡，包括九名中國人及三名當地人，另有三十多人受傷，暫未知爆炸起因。中國外交部對事件表示震驚，並予以譴責，強調已要求巴方盡快徹查真相，緝拿兇手，予以嚴懲，並切實保護在巴中方人員、機構和項目安全。 在巴基斯坦北部，一架接載三十名中國工程人員的巴士，正前往中方企業承建的開普省達蘇水電站項目工地，工程屬「一帶一路」及「中巴經濟走廊」一部份，但途中遇到爆炸，其後跌落山谷，造成至少十二人死亡，包括九名中國人及三名當地人...
2021-07-15
美國波音飛機公司研發的「波音 787」飛機出現問題，涉及「生產質素」，公司昨日決定暫時減產，並尋找解決方法。波音公司生產的飛機近年接連出現問題，最新這宗事故為公司聲譽及前景帶來打擊。美國聯邦航空管理局（FAA）指，發現部份「波音 787」飛機機鼻部份出現問題，涉及「生產質素」，雖然問題沒對飛行安全構成威脅，但波音公司承諾會解決問題後才付運新貨，目前已派員監視。 此外，波音亦會分析其他已付運及投入服務的「波音 787」飛機，以確定是否出現同樣問題。
2021-07-15
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原市務經理麥耀倫表示，荃灣綠楊新邨K座中層7室，面積445方呎，兩房間隔，原叫價710萬元，議價後以699萬元成交，呎價15708元，屬市價水平。買家...
2021-07-15
雖然美國日前公佈的通脹率高於預期，但聯儲局大派「定心丸」，表示現時未到縮表的時候，有關言論推動外圍股市早段向好，標普指數創歷史新高。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34933點，升44點；標普...
2021-07-15
射手莊拿芬靴里拉年初曾闖馬來西亞球壇，可惜不忍和家人分隔兩地而回流阿根廷。回歸焉知非福，此子以借將身分加盟獨立隊，在南美球會盃上陣五仗入六球，周四十六強首回合作客山度士，勢以士哥領軍先拔頭籌，爭取年底正式轉會，客勝可期。（香港時間明早六時十五分開賽） 今年二月初，莊拿芬靴里拉從阿乙的列斯特拉轉投馬來西亞勁旅柔佛DT，但未曾為新東家披甲，三月初就借回阿根廷投獨立隊。此子解釋自己未能融入馬來西亞生活，跟妻子及女兒分隔兩地陪感難受：「馬來西亞的經驗十分糟糕，幸好當時有陷中鋒荒的獨立隊招手才能回來！」 靴里拉化身盃賽殺手 這位廿九歲阿根廷前鋒過往只有二十場阿甲經驗，是次加盟獨立隊...
2021-07-15
今天7月10日，正是日本的超人之日（Ultraman之日），因為《超人》（《Ultraman》）便是在1966年的今天，在日本的電視節目上首次出現。為慶祝《超人》誕生五十五周年，東京Metro地鐵特別...
2021-07-10
身為偶像難免有包袱，而MIRROR身為當紅偶像男團，偶包更加難免，呢期憑劇集《大叔的愛》飾演暖男「阿牧」爆紅的Anson Lo（盧瀚霆、AL），經常被評為keep靚仔樣勁厚粉，畀人感覺偶包超重，不過未...
2021-07-15
據《星島日報》報道，港府鑑於外防輸入成績令人滿意，加上本地疫情接近「清零」，在嚴防輸入前提下，打算調整入境防疫限制，這將有助在外地港人回港，亦有利香港逐步恢復與外國的人流互通，但多國變種病毒肆虐，港府必須小心行事，掌握各地疫情實況，按不同風險處理，切勿過於寬鬆。 報道指，港府認為可在方便海外港人及嚴防輸入前提下，對以風險為本的入境防疫限制作出調整，如容許旅居「極高風險」的英國、打完兩針的港人返回香港，但須在酒店隔離二十一日；而暑假未能打針的十八歲以下港人亦可回港，同樣須在酒店隔離二十一日。港府同時會在七月底，於機場展開抗體測試計劃，處於中高風險的歐洲、美國、加拿大等獲香港認...
2021-07-15
今個馬季已圓滿結束，各個冠軍及獎項亦早已得知結果，其中冠軍騎師及練馬師也因為之前在數字上已知領先者穩操勝券，所以在剛周二舉行的冠軍人馬獎頒獎禮上也預早將冠軍名銜頒給莫雷拉及方嘉柏，而剛季他們二人的合作可謂相當愉快，未計昨夜賽果，莫、方二人季內合作共取得三十九場頭馬，竟接近方廄頭馬數字一半，雖然莫雷拉跟蔡約翰合作贏馬還多於方廄一場，但原來勝出率則仍以莫、方配更高。 剛季潘頓於季初跟阿方減少合作後，無疑對他爭取頭馬實有一定影響，到早前踏入季尾賽期倒數的日子，他已予人意興闌珊之感，特別是有次因不小心策騎受罰，他選擇停賽提早歇暑，已看到他放棄追逐莫雷拉。 至於最受歡迎騎師最後由莫雷...
2021-07-15