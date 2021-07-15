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全國港澳研討會 夏寶龍將視像出席

2021-07-15 列印
全國港澳研討會 夏寶龍將視像出席
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　　全國港澳研究會周五上午在金鐘港麗酒舉行專題研討會，主題圍繞《港區國安法》一周年的回顧與展望。據悉，身兼中央港澳工作領導小組副組長的港澳辦主任夏寶龍（見圖），屆時會在北京發表視像講話，闡述《國安法》落實情況，並可能談及區議員宣誓及資格等問題。

　　消息指，出席的中央官員包括夏寶龍及中聯辦主任駱惠寧，夏寶龍會在北京透過視像出席研討會，並發表演說，將闡述《國安法》落實情況，並可能談及區議員宣誓及資格等問題，提出具指導性的重要信息。香港方面，特首林鄭月娥、主要官員、港區人大代表、全國政協委員等人亦會出席，預料三地會場合共有三百名人士參與，大會將安排多人發言。



　　疫情下，今次全國港澳研究會研討會與今年二月會議的模式相約，會通過北京、香港和澳門三地視頻連線的方式進行，大會設有專題研討環節，並安排學者出席參與研討。

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