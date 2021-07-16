「幫阿媽報仇好開心」 官斥無恥 女保鏢槍殺姨舅囚終身

女保鏢詹心桀不滿外祖母分配遺產安排，三年前約一眾親戚理論，其間她向眾人連轟多槍，造成兩死兩傷。陪審團昨經五小時商議，裁定她兩項謀殺罪及兩項有意圖而射擊罪罪成，高院法官潘敏琦判刑時狠斥被告無恥，就兩項有意圖而射擊罪共判囚十八年，兩項謀殺罪依例判處終身監禁。被告庭上毫無悔意，更情緒激動，一直喃喃自語：「可以幫阿媽報仇，好開心呀」。陪審團昨退庭商議約五小時，一致裁定詹心桀兩項謀殺罪及一項有意圖而射擊罪罪成，另以六比一大比數裁定餘下一項有意圖而射擊罪罪成。潘官判刑時直斥被告無恥，指她以答謝為名，相約姨舅午膳，暗藏手槍連同五十發子彈，與眾人共處數小時，其間在鰂魚涌公園開槍謀殺八十歲的二姨詹少芬和六十二歲的四舅父詹鎮基，同時意圖使七十二歲的二舅父詹前駒及六十歲的三姨詹小慧身體受嚴重傷害。陪審團一致裁定謀殺罪成潘官指，雖然子彈沒擊中三姨，僅擦傷其肩膊，但案發後一個月，被告竟無恥地去信關心三姨，惺惺作態，甚至談及槍膛中尚有子彈，但自己無論如何不會「補槍」。潘官斥被告厚顏無恥，案發時曾用槍指向兄長，雖沒開槍，但還柙期間尋求兄長協助，而兄長仍盡心盡力幫忙。潘官指，被告不懂感恩圖報，死者二姨資助其進修電腦課程，被告卻半途而廢，更射殺死者。潘官指本案案情嚴重，謀殺罪判刑無權酌情，但強調自己即使有權酌情，亦不會用，遂就兩項謀殺罪均依例判處終身監禁。各傷者傷勢有異，但純粹出於幸運才受輕傷，故兩項有意圖而射擊罪各判囚十二年，其中六年分期，兩罪共十八年。審訊期間，被告一直眉頭緊皺，神情呆滯，判刑時突然情緒激動，喃喃自語：「可以幫阿媽報仇，好開心呀。」庭警隨即制止。辯方代表資深大律師蔡維邦判刑前求情，指被告生於天津，九十年代來港，曾從事多種散工，但生活不如意，縱使陪審團不接納其有精神問題，希望法庭考慮被告情緒心理深受困擾，且她深愛母親，每日到老人院探望，其母逝世後，她深受打擊，究其本性，仍是一個好人。自稱保鏢 無槍牌保安牌被告曾自稱是本港首位接受國際專業培訓的女保鏢，並沒槍牌，亦未有考取保安員資格，但一八年二月曾到菲律賓參加「國際保鑣協會」的七天射擊訓練速成班。涉案手槍為意大利Beretta 950 Jetfire，屬輕巧型手槍。