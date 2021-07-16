二舅憶險死經過　「佢好冷酷 瞄準開槍」

詹心桀二舅父詹前駒及三姨詹小慧審訊時憶述案發情況。詹小慧指，正想偕二姨詹少芬離開，忽然聽到槍聲，「見阿哥（詹鎮基）瞓咗喺度，再聽到家姐（詹少芬）擰轉面問『你做乜嘢？』（之後）聽到聲見佢（詹少芬）瞓低」。她見詹心桀舉槍對住自己，馬上蹲在旁邊椅背後。詹前駒則說：「抬頭望見佢（詹心桀）遞起隻手，攞住手槍，表情好冷酷，瞄準住開槍，槍聲、佢表情我都記得，成世人第一次聽到槍聲，三年來我都無忘記呢樣嘢」，言罷不禁低頭飲泣。詹前駒指，詹心桀「開完槍之後再行近我嗰度面向我睇住我，我當時中咗槍，掩住手，手流好多血，痛唔係好痛，不過血係咁流，喘唔到氣，好本能打側咗靠住條柱，對住佢講『你點解可以咁樣對待我哋？』」但詹心桀沒回應，望了詹前駒一下，走向太古城。詹前駒形容自己呼吸困難，見死者詹鎮基躺在地上，「頭有個窿，有血流出來」，詹小慧在旁叫喚「阿哥你醒呀你醒呀」。詹前駒其後看顧另一死者詹少芬，發現其頭上有一些血跡，遂用手擦掉，「點知入面重有血，再大力啲掹，就見到個窿不斷有血流出來」。