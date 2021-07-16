犯罪集團操控空殼公司「幣入幣出」「幣入錢出」 虛擬「泰達幣」交易洗黑錢12億

海關首次偵破涉嫌利用虛擬貨幣「洗黑錢」案，瓦解一個犯罪集團，拘捕四個男人，包括一名骨幹成員，涉案金額達十二億元，凍結約二千萬元資產。該集團開設三家「空殼」公司，利用虛擬貨幣「泰達幣」交易方便、難以追查等特點，採取「幣入幣出」及「幣入錢出」兩個方式，將「黑錢」轉帳至多個不知名電子錢包，以及二百多個銀行戶口。海關搗集團 拘四人包括骨幹海關年初接獲情報，發現三家分別報稱從事運輸、紅酒及健康貿易公司，其各自戶口有巨量不尋常交易，且均使用同一間秘書公司，其中兩間的登記地址屬虛構。本月八日海關搜查四個位於屯門、黃竹坑、太子及天水圍的住宅單位，以及旺角一間辦公室，以涉嫌利用「空殼」公司「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，即俗稱「洗黑錢」，拘捕四名男子，年齡介乎二十四至三十三歲。其中三十三歲男子為骨幹成員，另外三人分別報稱保險從業員、地盤工人及健身教練，三人每月收入少於一萬元。行動中，海關檢獲多部電腦、手提電話、保安編碼器、月結單，及不同公司登記文件等，並凍結涉案人士共二千萬元銀行存款。海關指，去年二月至今年五月，集團利用一個虛擬貨幣交易平台，處理約一千八百宗可疑交易，單日最高達十九宗，涉超過十二億元，其中八點八億元涉及虛擬貨幣「泰達幣」交易，平均每宗涉四十萬個虛擬貨幣，最大一宗超過二千萬元；另有三點五億元涉及銀行交易，相信所有款項來自犯罪得益。利用40多個電子錢包海關指，三家公司利用交易平台，從四十多個不明來歷電子錢包，接收約八點八億元「泰達幣」，並將其中一點五億元轉帳至二十多個不知名電子錢包；另外七點三億元「泰達幣」則以「幣入錢出」方式，透過平台兌換成法定貨幣，存入三家公司的銀行戶口，加上另外由一百個戶口轉入的三點五億元現金，再轉帳到二百多個本地或海外戶口，涉及匯款、房地產、投資等公司，部份款項流入新加坡。海關有組織罪案調查科財富調查指揮官王家俊表示，虛擬貨幣一比一的方式掛鈎，波幅極小；同時，電子錢包的用戶身份難以追蹤；再者，交易可二十四小時進行，能在三至八小時內完成，疑犯利用該方式「洗黑錢」，款項流轉更快更隱蔽，當局難以追查。但海關強調，會加強與金融監管機構合作，密切留意虛擬資產的市場發展，並提醒市民不要將銀行戶口借給他人使用。