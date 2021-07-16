「泰達幣」與美元掛鈎較穩定

「泰達幣」（USDT）是由Tether公司二○一四年發行的加密貨幣，屬於「穩定幣」，即具穩定性的虛擬貨幣。「穩定幣」與日常的法定貨幣類似，Tether公司將「泰達幣」與美元一比一掛鈎，即一個「泰達幣」等於一美元價值，價格較為穩定，市場多用作支付工具。同時，「泰達幣」亦常用於商務，因匯款後毋須等待，數分鐘即可到款，亦不需支付銀行的大額手續費。然而，因「泰達幣」電子錢包的地址及交易資料由多位字源組成，當局極難追蹤用戶身份，因此存在灰色地帶，常被不法份子利用，例如用作「走資」或「洗黑錢」。「泰達幣」目前是市值第三的虛擬貨幣，其市值屢創新高，今年一月已超過四十億美元，每日交易額可高達五百億美元。但亦有意見認為，Tether公司的帳目不夠透明，過去亦受到監管機構批評，因此有不少大型資產管理公司避免接觸「泰達幣」。