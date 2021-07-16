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美股中段升35點

2021-07-16 列印
　　美國經濟數據欠佳，市場氣氛亦轉趨觀望，令美股早段受壓。杜指開市後曾跌過百點，中段反彈，升三十五點，報三四九六九點；納指則報一四五七三點，跌七十一點。滙控美國預託證券價格見四十三點九七港元，跌零點一八港元；騰訊則見五百六十五點四二港元，升零點四二港元。國際油價下跌，紐約期油跌零點一二九美元，至每桶七十二點七七六美元。



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