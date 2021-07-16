港大保良何鴻燊社區書院 酒店、旅遊及款待高級文憑課程 專業成就「您」想

旅遊業一向是本港經濟發展重要的支柱之一。儘管行業在疫情下大受打擊，然而相信在疫情後，行業將有望帶領本港經濟復甦。港大保良何鴻燊社區書院（HPSHCC）開辦的「旅遊及酒店管理高級文憑」、「酒店管理高級文憑」及「旅遊、會展及節目管理高級文憑」課程已十餘年，一直為業界培訓專業人才，為學生提供專業知識及工作實習的機會，助他們裝備自己，逐步邁向專業。同時，也爲同學在港或海外升學，奠定堅實的基礎。學習有趣 配合工作實習「旅遊及酒店管理高級文憑課程」畢業生朱焯嵐（Jessie）表示，中學文憑試後便加入了航空業並成為空姐，工作數年後期望透過進修獲得更多知識和工作機會，故毅然辭職，報讀書院的課程。兩年制的課程中，最令她印象深刻是一份小組習作，七位組員要為一間保險公司的員工安排一次旅程，由計劃地點開始、安排活動等，均需要一手包辦，過程十分有趣難忘。此外，書院亦為學生安排工作實習，在真實的工作環境中，運用所學。Jessie更獲安排到位於中環的香港置地文華東方酒店餐飲部工作，發覺所有工序都需要一絲不苟，而酒店的員工亦樂意教導不同的技巧，使她獲得了很多課堂以外的知識。高級文憑課程畢業後，她獲香港理工大學「旅遊及活動管理（榮譽）理學士」課程取錄，她寄語文憑試的學生，不妨趁這個時間，累積更多知識及經驗，在疫情過後相信有更好的發展。工作時遇突發情況 解決後倍添成功感畢業於「旅遊、會展及節目管理高級文憑」課程的梁婉瑩（Stephanie）指，中學時有修讀「旅遊與款待」一科，發覺自己有興趣繼續朝這個方向發展。升讀書院的課程後，除了學習不同知識外，她更獲安排到嘉道理農場暨植物園參加工作實習，為不同年齡的小朋友設計及籌備活動。她說：「記得當時有一個小朋友，可能因為記掛父母，在參觀時態度不積極，因此上前了解，更陪同他一同經歷，最後他亦順利完成所有活動，令我感到滿足的同時，亦感受到要為突發情況作好充分的準備。」畢業後，她將升讀香港理工大學「旅遊及活動管理（榮譽）理學士」課程，她深信，就算文憑試成績不理想，但只要有目標，好好裝備自己，最後亦可以邁向自己的理想。擔任學生大使 提升溝通能力「酒店管理高級文憑」畢業生王紀煬（Anthony）表示，基礎文憑課程畢業後，原計劃升讀工商管理課程，但後來認為酒店的發展前景亦理想，故決定升讀HPSHCC的『酒店管理高級文憑』課程。除了學習酒店管理的知識外，他亦擔任書院的學生大使，曾到訪不同中學宣傳書院，及解答他們的升學疑難。他指機會實在難得，能夠對書院有更深入的了解外，亦可以藉着解答他們的問題，提升個人的溝通能力。他勉勵學生，酒店管理是一門具挑戰性的學科，除了需要應付酒店的日常運作外，亦需要懂得解決客人的問題，然而每當解決他們的困難後，得到他們的讚賞，自己的成功感亦無比滿足。畢業後，他選擇升讀香港理工大學「酒店管理（榮譽）理學士」課程，期望日後可投身酒店業，成就自己的理想。獲納入SSSDP 現正接受招生為配合未來社會的發展，以上三個課程均被納入政府「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）。獲取錄的本地學生，每年學費將獲減免，以鼓勵學生報讀，回應社會的需求。扣除資助後的每年學費為港幣36,550元。港大保良何鴻燊社區書院電話：3923 7000網址：http://hkuspace-plk.hku.hk