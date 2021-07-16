警隊一連四日舉行職業展
「幫阿媽報仇好開心」 官斥無恥 女保鏢槍殺姨舅囚終身
女保鏢詹心桀不滿外祖母分配遺產安排，三年前約一眾親戚理論，其間她向眾人連轟多槍，造成兩死兩傷。陪審團昨經五小時商議，裁定她兩項謀殺罪及兩項有意圖而射擊罪罪成，高院法官潘敏琦判刑時狠斥被告無恥，就兩項有...
2021-07-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
鄰近水庫近期儲水量大增 石景山隧道滲水14工人被困
興建中的珠海石景山隧道昨日發生滲水事故，十四名工人被困，一千多名救援人員到場搶救，但暫未能與他們取得聯繫。同時，當局正調查事故原因。內媒報道指，隧道滲水位置位於左邊管道，對上是水庫，水庫近期儲水量大增...
2021-07-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
數碼歐羅料2026年面世
使用現金鈔票的人持續減少，加上中國正積極推動人民幣數碼化，歐洲中央銀行也開展計劃，探討推出數碼歐羅的可能性。如果進展順利，數碼歐羅或會於二○二六年面世。歐洲中央銀行周三宣佈，進行為期兩年的研究，探討設計和發行數碼歐羅可能產生的各種問題，並會分析這樣做會對金融市場帶來甚麼影響。央行會於稍後時間，就是否發展數碼歐羅作出最後決定。 按照計劃，數碼歐羅不會完全取代現金（實體鈔票），並會像現金一樣在市場內運作。將來，購買東西和使用服務時，不再用鈔票付款，而是利用歐洲中央銀行或國家中央銀行所發行及存放在電子錢包內的數碼貨幣，進行交易。當局透露，當研究和探討工作完成後，歐洲央行便會著手發...
2021-07-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑頻錄減價成交
據《星島地產網》報道，屋苑連錄減價成交，並獲用家承接。世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城2座高層B室，面積451方呎，三房間隔，原叫價770萬元，議價後以765萬元沽出，呎價16962...
2021-07-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
鮑威爾指美高通脹屬暫時性 市場憂大市見頂 杜指升53點
市場憂慮大市已見頂，美股周四早段在科技股拖累下受壓，美股杜指開市後曾跌過170點，報34762點。標普指數早段跌0.48%，而納指則跌0.94%。不過，隨着美國聯儲局主席鮑威爾指高通脹屬暫時性，大市跌...
2021-07-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
冠軍神龍 免費加盟 新豪「門」戰隊
意大利新世代鋼門基安盧基當拿隆馬五日前捧走歐洲國家盃，周四又踏上人生另一章，以自由身加盟巴黎聖日耳門，簽下一紙五年長約。這名廿二歲門將、加上中堅沙治奧拉莫斯和中場韋拿杜姆，聖日耳門一口氣簽入三位自由身猛將，無疑是新冠疫情下轉會市場大贏家。 當拿隆馬月初約滿離開效力了八年的母會AC米蘭，先以正選門將身份率意大利贏得隊史第二座歐國盃，周四又落實免費加盟聖日耳門。雙方簽約五年，據報其稅後年薪為一千二百萬歐羅（約一億一千萬港元），是過往於紅黑軍團的兩倍。 這名新一代鋼門強調，自己是為了新挑戰和歐聯冠軍才轉會：「很高興成為這家偉大球會的一員，我已經準備好迎接人生新篇章和新冒險。歐聯是...
2021-07-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
【12星座運程】山羊：運氣不錯，不妨小注博彩？
12星座運程 -7月13日 天蠍：將成為團體代表，公開演講前要有準備，不要出洋相。天秤：健康很重要，在家中久坐不動不是太好，要注意飲食。處女：健康運勢好，要增加運動，既可瘦身，又能鬆弛神經。獅子：健...
2021-07-13
- 【迎東京奧運！】Pokemon殺入荷里活廣場舉行夏日運動祭！設3大打卡位及多元遊樂區，讓你打卡兼放電！
- 【Happy Life】 善用$5000消費券，新手爸媽選購BB車攻略！
- 【寵愛有家】 可愛活潑又親人！不甘寂寞的狗BB Bethany等待新主人領養
- 【向廢置植物致敬】 繪城市變遷，新加坡藝術家彭學源個展《忒修斯之船》，以哲學概念回應自然
- 【Lady Fifi】 意大利酒莊莊主炮製，FIAMMA托斯卡尼地道酒餚
- 【5樣東西必須斷捨離】想擺脫雜亂無序的生活？5樣東西即使你捨不得也必須把它斷捨離掉！
- 【恭喜洪永城梁諾妍！】洪永城與33歲老婆梁諾妍婚禮宣布懷孕，大肚4個月仍然身材Fit爆！懷孕媽媽也能有好身材？梁諾妍2大保持良好體態妙法！
- 【大便捐贈研究】中大延長招募大便捐贈研究計畫，呼籲勿錯用坊間通便偏方，專家教正確防患便秘
- 【12星座運程】獅子：人緣很好，贏得上司讚許？
- 【混能加持】 福士Golf 1.5 eTSI Style豪華數碼化配套！全新1.5公升Turbo引擎連48V Mild Hybrid混能系統，性價比高！
- 【打邊爐抵食優惠】火鍋控注意！ $15歎特色原創火鍋湯底、撚手粵菜 6折火鍋套餐 美味廚15周年慶
- 【李居明大師會客室】人鬼通靈之地日本恐山直擊
- 【食玩王｜佐敦搵食】謝利帶隊食盡佐敦！自肥尋找兒時回憶
- 【尖沙嘴新食店】Boticario融合燒烤餐廳及雞尾酒酒吧元素 以阿根廷首都為主題 展現當地飲食精髓
- 【日本今周熱話】超人Ultraman面世55周年 東京Metro地鐵推出紀念車票 一套十張超人巴魯坦星人做主角
- 【全新操作體驗】HUAWEI HarmonyOS 2智能產品登場 MatePad系列平板UI體驗大不同 自訂卡片靈活組合 WATCH 3系列智能表e-SIM流動上網
- 【善待動物】成立刺蝟協會救助遺棄刺蝟，曾接收三隻刺蝟，眼睛總數只有三隻！
- 【日本今周熱話】巨大三色貓現身東京新宿Cross Shinjuku Vision大樓外牆 4K畫質3D超立體影像幾可亂真
- 【無添加天然護膚】 原淨美肌新焦點！Ms. Chu Soap & Beaut專攻濕疹皮膚，置地Beauty Botanica匯聚28個美容品牌
- 【李居明大師會客室】人鬼神三部曲沖喜沉悶市道
- 【PMQ元創方夏季展覽推介】駐香港韓國文化院韓文書畫展 帶來三十位韓國藝術家佳作 筆墨之間感受韓國文化
- 【入門名牌首飾推介】三萬以下名牌時尚首飾 跟BTS Jin/Mirror Anson Lo/易烊千璽戴同款飾品時刻將男神掛在身
- 【暑假好去處】《櫻桃小丸子》30周年慶聯乘經典《街霸Street Fighter》：玩齊六大擂台＋AR虚擬互動遊戲＋萌爆打卡熱點！
- 【食住花生觀世情】花生漫畫Cult片Britpop音樂本文互涉 John Wu《食花生世代》二次創作笑中有共鳴
- 【消費劵最新優惠！】Tap&Go今早突發宣佈登記$5,000消費劵，即可免費獲得csl 300GB 5G數據卡！
- 【車男手記】日本版水貨車店已放風！Land Cruiser成水貨新目標？！
- 【新車到港！】E300 Cabriolet 開篷新版跑車！ 動力及節能表現更上一層樓
- 【一人燒肉】日本人氣店燒肉LIKE新推植物肉燒烤餐，素食者都歎到燒烤樂！
- 【親子露營】貝澳營地豪華露營車體驗！豪華舒適有水、有電，仲有冷氣供應？！
- 【新冠變種病毒】Delta、Alpha、Beta加Gamma新冠變種病毒來襲，家用快篩檢測covid-19產品，能否檢測變種新冠病毒？
- 【另類Staycation】 元朗逢吉鄉車頂露營新體驗，專屬私人草地、湖畔景致，淋浴設施完備，嘗盡星級享受！
- 【12星座運程】獅子：社交運程不錯，魅力提升？
- 【Chanel高訂服】Chanel 2021/22秋冬高訂服展Margaret Qualley浪漫新娘造型壓軸現身巴黎時尚博物館
- 【17LIVE新功能】影音串流平台17LIVE推出新功能，增加主播同粉絲互動，6個人同時參與直播如同Group Chat！
- 【首批售罄】 福士Golf GTI第八代全能健將，配套豐富、轉向靈敏快捷，馬步及循跡功架大躍進！
- 【食玩王｜尖沙咀揾食】尖沙咀全新打邊爐放題店，晚市$198起，一人一個鍋，六個湯底任君選擇！環境寬敞同朋友聚餐一流！
- 【客人可DIY馬糞海膽？】千両炮製夏之餐目！馬糞海膽、鮑魚及縞，三款貴氣食材擔任主角！
- 【休魚期便沒有肥美魚鮮？】溫師傅向大家解說休漁期間海產數量，原來休漁期也不乏肥美魚鮮？
- 【中菜廚師發辦】淺水灣搵食歎小菜 「粥粉麵飯」新推優質時令海鮮中菜，無敵海景打卡一流！
- 【超值機票！】德國漢莎航空推出歐洲超值機票特惠，大家準備好去旅行未呢？！
- 【快閃優惠】消費滿500港元可獲贈60港元優惠券？HT Mall推出至抵優惠，仲可以抽機票大獎！
- 【極具歷史展品】揚州中國大運河博物館新增注目文物展品！向你遂一細說中國運河文化故事！
- 【12星座運程】水瓶：注意力分散，小心丟掉物件？
- 【新機上手試】Sony Xperia 1 III三鏡頭四焦段 70mm/105mm遠攝可變 4K OLED芒升級120Hz 機價破頂九千元起跳
- 【又有博物館開幕啦！】中國大運河博物館隆重開幕！館內融入VR技術及密室逃脫式展覽玩意！
- 【文青少女cafe】 沙田新打卡咖啡店 粉紅色Café Library攻陷少女心 fusion輕食甜品吸睛
- 【Leo Sir出動】 意外撞毁公物要點做？賠多少錢？價格如何釐定？Leo Sir話你知
- 【本田頂級版 Jazz e:HEV】本田Jazz e:HEV頂級版耗油量低至35.2km/L，成為新一代慳油高手！
- 【愛不「飾」手】Swarovski七夕情人情獻新猶 唐嫣甜蜜演繹閃爍水晶首飾
- 【沒有不入手的理由吧】任天堂推出全新Switch主機！3大理由必買限定超美「復古白」Switch新主機！
- 【電動車王國】Tesla為挪威今年6月銷量王！挪威將成為電動車王國？
- 【德國民眾有福了！】各大知名車廠推出新款電動車，德國政府考慮加碼補助購買電動車金額！
- 【中菜廚師發辦】淺水灣搵食歎小菜 「粥粉麵飯」新推優質時令海鮮中菜 無敵海景打卡一流
- 【率先睇咒術迴戰期間店！】咒術粉絲們超心動：《咒術迴戰》期間限定店登陸K11！2大重點你絕不能錯過！
- 【飲茶都要睇啱時間？】網絡瘋傳喝茶時間表？！看準時間喝茶能助你減肥和降三高！
- 【電子消費券】$5000電子消費券點用好？美麗華廣場最高100%現金券回贈，去Donki掃貨都可以！去五星級酒店staycation最高可享75折
- 【新版首試】 寶馬220iA GranCoupe四門活潑小房車，集動感與豪華於一身
- 【12星座運程】巨蟹：美好日子降臨，單身人士將有影皆雙？
- 【消費券之選】 任天堂Switch靚芒新版10月開賣！窄邊框設計，7吋OLED畫面更鮮艷
- 【健康有營】 長時間低頭望電腦屏幕，脊骨問題低齡化，中醫教你檢查兒童脊骨三招
- 【夏日護膚】 GLYCEL瑞士冰川活效修護面膜，深層注水、排毒淨肌美白
- 【車情車趣】 無電不歡？平治EQA250、Tesla Model Y反應熱烈，精采電車陸續有來！
- 【全港2部】 Aston Martin Vantage AMR特別版，全球限量200部棍波超跑亮相！
- 【時尚女鞋】 Joy&PeaceｘLaurence & Chico牛仔布工藝聯乘鞋履，一對鞋兩種穿法！
- 【「恩」賞音樂】《幾許風雨》專輯見證羅文唱功的蛻變
- 【繪本展】 重新了解大自然，PMQ「我地之間」繪本尋野趣
- 廣島蠔湯底拉麵
- 【單車客】上水松柏塱 踩單車遊客家圍村
- 【姜濤穿Yohji】姜濤與Jer衣著品味再升級 選穿黑色詩人Yohji Yamamoto型爆男裝出席記招
- 【黎明演唱會】金句王開Show，你對黎明金曲認識有幾多？8大入場前必要識Leon冷門金曲！
- 【流行減醣飲食瘦身】醣/糖分不清，減肥大忌，更易影響血糖水平，今夏瘦身別盲目控醣/糖
- 【限定藝術聯乘】Anteprima x Ellie Omiya三款雙面新色Wirebag 送藝術畫作環保袋迎繽紛仲夏
- 【假日親子樂】人氣屁屁偵探登陸將軍澳中心！七大展區令你與小朋友化身破案神探，助屁屁偵探逐一解謎！
- 【12星座運程】水瓶：對於感情事，完全沒有美麗的幻想？
- 【Lady Fifi】夏日滋味選！地中海風味午餐，銅鑼灣Giacomo意國美饌、蘭桂坊Aria食材為先
- 【新手爸媽】剛當新手爸媽感到無所適從？小編為你張羅初生嬰兒4大生活必需品！
- 【寵愛有家】 活潑聽話的Mochi
- 【中環新餐廳】Whey主打現代風歐亞菜 新加坡名廚主理 推崇Farm-to-table原生態理念
- 【香港書展7.14-7.20】書展新搞作：香港書展今年新增「零食世界」，仲可以玩埋糖果花藝工作坊！
- 【三伏天補陽氣抗病】今年三伏天快到，又是中醫學冬病夏治好時機，快趁炎夏補足陽氣抗病
- 【12星座運程】巨蟹：戀愛指數高企，男士惹多角關係？
- 【電動車新星】 Tesla Model Y香港售價公佈，「一換一」計畫$329,800起
- 【李居明大師會客室】《共和三夢》感謝香港粵劇觀眾支持
- 【食玩王｜炸雞篇】 狂食美日韓炸雞！韓式相機食先，日式夠Juicy，美式勁脆夠飽肚！
- 【電子消費券】 ELEMENTS盛夏消費賞，買滿$2000即送$2000獎賞！電影戲票、精選飲品買一送一
- 【米珠蓮】半島酒店及荃灣西如心酒店新開Cafe餅店 售賣人氣糕餅
- 【日本今周熱話】Rakuten STAY東京淺草超萌開業 樂天酒店進軍奧運之城 人力車屋形船熊貓陪瞓
- 【整合靚聲音響】B&O Beovision Contour系列4K OLED電視 內置Beosound Stage音響 一體化包辦聲畫 無線喇叭BeoLab 28同步現身
- 【日本今周熱話】打卡好去處 東京豐洲teamLab Planets大變身 兩大互動光影藝作簇新登場
- 【夏日護理】 精選五大抗敏系列！提升肌膚自我修復力，對抗失衡敏感肌
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
「金Jer暖男」又出動陪買牀上用品 阿Jer被女友「樹熊式」鉗實行街
「金Jer暖男」柳應廷（Jer）果然係一個「有膊頭嘅男人」！曾揚言為給予拍拖5年的圈外文青女友Kelly安全感，承諾工作以外空檔全部留畀對方，日前被《頭條日報》記者影到跟Kelly甜蜜行街及搭港鐵後。...
2021-07-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——外防為首務 「內循環」解外傭荒
為防止變種新冠肺炎病毒入境，港府在四月和六月先後對菲律賓、印尼實施飛機航班熔斷機制，兩地傭工不能來港，令本地的外傭荒愈見嚴重。菲律賓駐港總領事昨天表示，期望港府容許在菲完成接種疫苗的傭工於下月初恢復來港，港府未見正式回應。由於菲國疫情未見減退，現在向菲傭重開大門，為時尚早，一切須以外防輸入為要。外傭短缺問題，可以另謀處理方法。 菲律賓單日新增五千二百多宗確診個案，印尼則單日新增五萬七千宗確診個案，創當地新高。港府暫停兩地人員乘機來港，實在有防疫的需要。在本地出現較長時間零確診下，現在最大的風險，是不停驗出入境零星病例，尤其不少帶變種病毒，只要走漏一宗，病毒就會殺入社區，引起...
2021-07-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——颶風萊恩巴黎大賽大捷
高多芬馬房的「颶風萊恩」於上月底贏出愛爾蘭打吡後，剛周三匆匆轉戰法國，在隆尚馬場角逐二千四百米的一級賽巴黎大賽，結果在布宜學胯下以六個馬位大勝對手，服役至今出賽六場第五度贏馬，其二羸一級賽，僅大前仗出...
2021-07-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6