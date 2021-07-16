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警隊一連四日舉行職業展

2021-07-16 列印
■警隊展覽以「忠誠勇毅 心繫社會」為主題，提供招募資訊。
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　　警隊昨起一連四天在灣仔會展中舉行的「教育及職業博覽二○二一」設攤位，以「忠誠勇毅 心繫社會」為主題，展示警隊不同單位的日常工作和裝備，並提供招募資訊。展覽期間，二十個警隊單位及自願兼任職務的隊伍會輪流向公眾講解日常工作和裝備，警察招募組亦會安排「警隊學長計劃」、「警隊學長計劃（內地/海外網絡）」及「志警成計劃」的學員和大使，以及一些非華裔警務人員到場介紹有關計劃。



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