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國泰谷針大抽獎 頭獎空中遊港

2021-07-16 列印
國泰谷針大抽獎 頭獎空中遊港
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　　為鼓勵香港居民接種新冠疫苗，國泰航空將推出大抽獎，大獎得主可與親友乘坐全新的A321neo飛機，暢遊香港上空，而二獎及三獎眾得主亦可瓜分總值二千萬的「亞洲萬里通」里數獎賞。

　　國泰指出，大獎可與親友乘坐全新的A321neo飛機，暢遊香港上空，名額只有一份；二獎為一百萬「亞洲萬里通」里數獎賞，共十份名額；三獎則為十萬「亞洲萬里通」里數獎賞，共一百份名額。



　　抽獎參加者須已登記成為「亞洲萬里通」或馬可孛羅會會員、年滿十八歲或以上、持有有效香港身份證的香港居民，以及於下月三十一日前，完成接種香港政府新冠疫苗接種計劃提供的兩劑疫苗。合資格者可於下月十六日至九月十五日期間報名參加抽獎，稍後時間可瀏覽活動網頁查看詳情。

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