與內地及澳門通關林鄭：須有中央指導

本港新冠疫情穩定，各界都關心何時可與內地及澳門通關。特首林鄭月娥指已多次向中央及粵方官員反映訴求，笑言「佢哋都覺得我好煩」，強調通關事宜需要有中央指導下進行。林鄭月娥昨出席立法會答問大會時明言，有親自與廣東省省長馬興瑞討論通關，但需有中央指導。澳門方面，當地政府認為並非本港二十八日本地零確診便適合通關，澳門和內地會一同檢視本港情況及討論通關安排。她重申最理想是本港在暑假完結前，疫苗接種率能達到七成，呼籲市民盡早打針。她希望市民，特別是商界能諒解，現時若恢復旅遊通道或豁免抵港人士檢疫，會削弱與內地通關的條件。就疫情為旅遊業帶來沉重打擊，林鄭月娥重申會親自督導旅遊業的未來前景，又希望郵輪「公海遊」、社區疫苗接種中心職位等工作，能支持旅遊業渡過艱難時刻。旅遊業促提供更有力支援但旅遊界立法會議員姚思榮直言，措施屬杯水車薪，促請特首為業界提供更有力支援。另外，林鄭月娥形容過去一段時間有部份港人「趕客」，特別是對內地人，現時須進行形象工程，冀改善內地人對香港的負面印象；她又指有更大信心及動力要求中央給予香港更大支持。