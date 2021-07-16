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當局要求教師打針 定期檢測研須自費

2021-07-16 列印
■政府目前要求約六萬四千名「前線政府人員」，要接種疫苗或作定期檢測。
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　　公務員事務局局長聶德權昨於社交網站發文，指第一針接種率衝破四成關口，共逾二百七十三萬人已接種；香港已接種逾四百六十萬劑疫苗。特首林鄭月娥指教育局正進行調查，將考慮會否要求教師打針或定期檢測。林鄭月娥指目前要求約六萬四千名「前線政府人員」，要接種疫苗或作定期檢測，當中逾七成人員已打針。政府考慮要求更多公務員打針或定期檢測，將來或涵蓋到學校教師和安老業界等。她指若學校沒有面授課程，對基層學生影響較大，教育局局長正進行調查，本月底會收到資料，屆時會考慮會否同樣要求教師打針或定期檢測。政府亦考慮要求參與定期檢測人士要自費檢測。她認為若政府在接種疫苗上，不留任何選擇，恐怕會引起更大爭拗。



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