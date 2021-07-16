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漢莎法蘭克福航班今起禁抵港

2021-07-16 列印
漢莎法蘭克福航班今起禁抵港
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　　本港昨天沒有新增新冠肺炎確診個案，是繼本周一後，本月第二次「零確診」。

本月第二次「零確診」



　　有消息指，港府將容許完成接種疫苗的香港居民，從英國、印尼等高風險地區回港，港大感染及傳染病中心總監何栢良（右圖）對有關安排有保留，指關鍵是機場及檢疫酒店須「守得穩陣」，認為若已完成接種兩劑疫苗的員工比率高，就有條件及安全可以放寬，否則有風險。

　　另外，德國漢莎航空本月十二日由德國法蘭克福飛抵港的航班LH796，有一名乘客確診，以及有兩名乘客未能符合防疫規例條件，衞生署遂禁止漢莎營運的客機今天至本月二十九日從法蘭克福抵港。

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