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港大學生會須七日內遷出大樓

2021-07-16 列印
　　港大學生會日前就通過悼念七一刺警疑兇的議案，公開道歉並辭職，港大已宣佈不再承認學生會角色。港大學生會刊物學苑報道指校方昨日發信，要求學生會七日內，即下周三前遷離學生會綜合大樓。

　　全國政協副主席梁振英在facebook發文指，不能低估港大學生會事件的嚴重性，形容「細時偷針，大時偷金」，姑息只會造成更嚴重的禍害。



嶺大停代收學生會會費

　　另外，嶺大昨日去信師生，宣布停止代表學生會收取會費，因大學近年常接獲投訴，指將學生會費連同學費一同收取屬不恰當。

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