港大學生會須七日內遷出大樓

全國政協副主席梁振英在facebook發文指，不能低估港大學生會事件的嚴重性，形容「細時偷針，大時偷金」，姑息只會造成更嚴重的禍害。
嶺大停代收學生會會費
另外，嶺大昨日去信師生，宣布停止代表學生會收取會費，因大學近年常接獲投訴，指將學生會費連同學費一同收取屬不恰當。
女保鏢詹心桀不滿外祖母分配遺產安排，三年前約一眾親戚理論，其間她向眾人連轟多槍，造成兩死兩傷。陪審團昨經五小時商議，裁定她兩項謀殺罪及兩項有意圖而射擊罪罪成，高院法官潘敏琦判刑時狠斥被告無恥，就兩項有...
2021-07-16
興建中的珠海石景山隧道昨日發生滲水事故，十四名工人被困，一千多名救援人員到場搶救，但暫未能與他們取得聯繫。同時，當局正調查事故原因。內媒報道指，隧道滲水位置位於左邊管道，對上是水庫，水庫近期儲水量大增...
2021-07-16
使用現金鈔票的人持續減少，加上中國正積極推動人民幣數碼化，歐洲中央銀行也開展計劃，探討推出數碼歐羅的可能性。如果進展順利，數碼歐羅或會於二○二六年面世。歐洲中央銀行周三宣佈，進行為期兩年的研究，探討設計和發行數碼歐羅可能產生的各種問題，並會分析這樣做會對金融市場帶來甚麼影響。央行會於稍後時間，就是否發展數碼歐羅作出最後決定。 按照計劃，數碼歐羅不會完全取代現金（實體鈔票），並會像現金一樣在市場內運作。將來，購買東西和使用服務時，不再用鈔票付款，而是利用歐洲中央銀行或國家中央銀行所發行及存放在電子錢包內的數碼貨幣，進行交易。當局透露，當研究和探討工作完成後，歐洲央行便會著手發...
2021-07-16
據《星島地產網》報道，屋苑連錄減價成交，並獲用家承接。世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城2座高層B室，面積451方呎，三房間隔，原叫價770萬元，議價後以765萬元沽出，呎價16962...
2021-07-16
市場憂慮大市已見頂，美股周四早段在科技股拖累下受壓，美股杜指開市後曾跌過170點，報34762點。標普指數早段跌0.48%，而納指則跌0.94%。不過，隨着美國聯儲局主席鮑威爾指高通脹屬暫時性，大市跌...
2021-07-16
意大利新世代鋼門基安盧基當拿隆馬五日前捧走歐洲國家盃，周四又踏上人生另一章，以自由身加盟巴黎聖日耳門，簽下一紙五年長約。這名廿二歲門將、加上中堅沙治奧拉莫斯和中場韋拿杜姆，聖日耳門一口氣簽入三位自由身猛將，無疑是新冠疫情下轉會市場大贏家。 當拿隆馬月初約滿離開效力了八年的母會AC米蘭，先以正選門將身份率意大利贏得隊史第二座歐國盃，周四又落實免費加盟聖日耳門。雙方簽約五年，據報其稅後年薪為一千二百萬歐羅（約一億一千萬港元），是過往於紅黑軍團的兩倍。 這名新一代鋼門強調，自己是為了新挑戰和歐聯冠軍才轉會：「很高興成為這家偉大球會的一員，我已經準備好迎接人生新篇章和新冒險。歐聯是...
2021-07-16
12星座運程 -7月13日 天蠍：將成為團體代表，公開演講前要有準備，不要出洋相。天秤：健康很重要，在家中久坐不動不是太好，要注意飲食。處女：健康運勢好，要增加運動，既可瘦身，又能鬆弛神經。獅子：健...
2021-07-13
「金Jer暖男」柳應廷（Jer）果然係一個「有膊頭嘅男人」！曾揚言為給予拍拖5年的圈外文青女友Kelly安全感，承諾工作以外空檔全部留畀對方，日前被《頭條日報》記者影到跟Kelly甜蜜行街及搭港鐵後。...
2021-07-16
為防止變種新冠肺炎病毒入境，港府在四月和六月先後對菲律賓、印尼實施飛機航班熔斷機制，兩地傭工不能來港，令本地的外傭荒愈見嚴重。菲律賓駐港總領事昨天表示，期望港府容許在菲完成接種疫苗的傭工於下月初恢復來港，港府未見正式回應。由於菲國疫情未見減退，現在向菲傭重開大門，為時尚早，一切須以外防輸入為要。外傭短缺問題，可以另謀處理方法。 菲律賓單日新增五千二百多宗確診個案，印尼則單日新增五萬七千宗確診個案，創當地新高。港府暫停兩地人員乘機來港，實在有防疫的需要。在本地出現較長時間零確診下，現在最大的風險，是不停驗出入境零星病例，尤其不少帶變種病毒，只要走漏一宗，病毒就會殺入社區，引起...
2021-07-16
高多芬馬房的「颶風萊恩」於上月底贏出愛爾蘭打吡後，剛周三匆匆轉戰法國，在隆尚馬場角逐二千四百米的一級賽巴黎大賽，結果在布宜學胯下以六個馬位大勝對手，服役至今出賽六場第五度贏馬，其二羸一級賽，僅大前仗出...
2021-07-16