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「光城者」案15歲男生申保釋被拒

2021-07-16 列印
　　警方國安處指組織「光城者」涉嫌計劃於不同地方放置炸彈，早前先後拘捕組織十四名成員，當中三名中學男生首先被控串謀恐怖活動罪，首次提堂時申請保釋被拒，十五歲男生昨進行保釋覆核，國安法指定法官兼總裁判官蘇惠德聽畢雙方陳詞後，拒絕被告保釋，被告繼續還柙。

　　三名被告依次為十七歲中三男生何裕泓、十九歲中四男生歐文及十五歲中三男生，同被控違反《國安法》第二十四條及《刑事罪行條例》。



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