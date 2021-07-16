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八旬翁遭垃圾車撞斃 司機涉危駕被捕

2021-07-16 列印
■現場遺下一枝壓斷枴杖。
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　　油麻地昨發生致命交通意外。一輛垃圾車沿登打士街行駛時撞倒八旬老翁，事後駛離現場，老翁搶救後證實不治，涉事司機其後涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。

　　四十五歲蔣姓男子昨晨八時許，駕駛垃圾車沿登打士街往西洋菜南街方向行駛，據報於垃圾收集站撞到一名正在過路的八十八歲梁姓老翁，惟司機疑未發現自己撞到途人，繼續向前行駛。老翁被發現時身體多處受傷，送院搶救後證實不治。警方接報到場調查，現場遺有一灘血漬，以及相信屬於死者的一枝壓斷枴杖。其後警方於紅磡海底隧道口截獲涉事車輛，以涉嫌危險駕駛引致他人死亡、在意外發生後沒有停車及沒有報告發生意外拘捕該名司機。



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