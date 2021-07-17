消費券引爆 營業額料升四成 商場揼本裝飾業翻生

疫情緩和，適逢政府推出五千元消費券帶動購物氣氛，商場紛推優惠宣傳「吸客」，令一些因疫情近乎冰封行業，如做商場裝飾的公司復活。有商界議員指本地零售市場已全面復甦，預計消費券及眾多打針優惠，市民消費意欲會更強烈。不少商場為配合即將到手的消費券，加強宣傳及狂推優惠，如新鴻基地產旗下商場如沙田新城市廣場、元朗YOHO MALL形點、旺角MOKO新世紀廣場等，推出多項消費券優惠，亦積極部署多項暑期大型主題裝置，如互動遊樂園、花海及不同打卡場景，推動市民開心消費，預期今年暑假人流及營業額，較去年同期有約百分之二十至四十的升幅。立法會批發及零售界議員邵家輝向本報指出，本地零售市場已經復甦，市民消費意欲回升，相信與疫情平穩，以及消費氣氛旺盛有關。他又指今年初零售業數字對比一九年正常時期，下跌三成，反映本地市場已復甦。對比政府早前派發的一萬元，今次消費券具時限性，不少商場和店舖推出優惠，加上市民累積一定購買力，預料在消費券加持下，市民消費意欲將更強烈。本地市場已復甦受疫情影響，不少做商場主題裝飾的公司亦停工已久，現時疫情緩和，又有消費券推動，不少商場為吸引人流重推主題裝飾，商場主題裝飾的公司才得以復工。藝添創作有限公司總監李建海認為，業界及商場正在儲彈藥「養精蓄銳」，現時商場會選擇安排以連場小裝飾為主，等待疫情更為好轉，便可全力安排大型裝飾。他對下半年樂觀，預料疫情平穩後，會陸續有更多商場安排主題裝飾。金駿展覽有限公司亦指現時開始逐步復工，可以開工做以前洽商好的工作，往時一個月有六至七單生意，疫情下「好彩」才有一單。