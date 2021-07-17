﻿《國安法》保港安全安定﻿﻿ 夏寶龍提管治者五要求﻿

全國港澳研究會昨日舉行《港區國安法》實施一周年研討會，身兼中央港澳工作領導小組副組長的港澳辦主任夏寶龍，發表歷時一小時的講話，指香港的變化彰顯《港區國安法》強大威力，事實證明《國安法》是保香港安全、安定、安寧之法，強調絕不容許反中亂港份子混進特區管治架構，形容是一條鐵的底線。夏要求香港管治者不僅要愛國愛港，還要德才兼備、有管治才幹，並提出五點要求，包括立場堅定、有擔當作為、為民愛民、有感召力、有責任心。研討會在香港、北京及澳門三地連線進行，主題是《港區國安法》實施一周年回顧與展望。夏寶龍表示，事實證明《國安法》是保香港安全、安定、安寧之法，成為香港繁榮穩定的「守護神」，經濟金融繼續堅挺，「唱衰」香港的謊言不攻自破；只有築牢「一國」的安全底線，「兩制」才有更加充份的活力和空間。他強調，香港特區堅決履行維護國家安全的憲制責任，全力築起維護國家安全的「銅牆鐵壁」，警隊嚴正執行國安法，是香港亦是國家的驕傲。不容反中亂港份子混進管治架構夏寶龍又指，絕不容許任何一個反中亂港份子通過任何途徑和方式，混進特區管治架構，這是一條鐵的底線。必須嚴格落實「愛國者治港」，確保未來三場選舉，政權掌握在愛國愛港人士手中，要嚴格把守好提名關和資格審查關。夏寶龍認為管治好香港絕非易事，管治者不僅要愛國愛港，還要德才兼備、有管治才幹，並提出五點要求：一、善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針，做立場堅定的愛國者；二、善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者；三、善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者；四、善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者；五、善於履職盡責，做有責任心的愛國者。美歐制裁只能更激起憤怒面對歐美制裁，夏寶龍表示，美國、歐洲等一些國家的政客對中國做的毫無意義的所謂制裁，只能更加激起中方的憤怒和蔑視，只能不斷敲響反中亂港份子的末日喪鐘。特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧、政務司長李家超、律政司長鄭若驊、保安局局長鄧炳強等昨早在香港會場出席研討會。