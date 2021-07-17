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警反恐特勤隊 首派便衣巡港鐵站

2021-07-17 列印
■多名反恐特勤組人員，昨早在港鐵站巡邏。
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　　警方昨早十時起派出大批反恐特勤組（CTRU）人員在港鐵鑽石山站、九龍塘站內，及西九龍法庭巡邏。這也是CTRU首次派出便裝人員進行巡邏。

　　多名反恐特勤組人員昨早在西九龍法院外進行巡邏，他們大多身穿軍裝，並有兩名便衣人員同行，所有警員均背一個灰色裝備袋，上印有「CTRU反恐特勤組」字眼。警方回覆傳媒查詢時指，反恐特勤隊昨日首次派出便裝人員巡邏，目的是防止戰術性裝備被觀察。保安局局長鄧炳強日前表示，不排除可能出現孤狼式襲擊，如掌握具體可靠情報，有恐怖組織計劃策動襲擊，對公眾安全造成威脅，當局會將級別提升至高度，並可能採取防禦措施，包括要求所有巴士及港鐵乘客的隨身物品都要接受檢查，甚至將部份港鐵站封閉。



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