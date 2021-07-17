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區議會214席懸空 黃大仙最多

2021-07-17 列印
　　政府昨日刊憲，宣佈十八區區議會有二百一十四個民選議員議席出缺。其中議席懸空最多的分區為黃大仙區議會，有二十席懸空；其次為觀塘區議會，有十九席。

  同時，中西區及黃大仙區議會目前只剩餘三名區議員，根據《區議會條例》，區議會正副主席如果懸空，須於懸空後首次會議互選，同時規定要有三名不同議員提名及附議，不可自我提名，即至少需要四名區議員才可完成補選正副主席程序，只剩下三名區議員的中西區及黃大仙區議會，或未能補選主席及召開會議。



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