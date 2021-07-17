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警搗破「平價假證」集團

2021-07-17 列印
警搗破「平價假證」集團
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　　有假證集團偽造證件，再以數百元出售，予不法之徒用作申請信用卡戶口及手機月費計劃圖利。警方於屯門搗破售賣偽造身份證犯罪集團，並檢獲一批假身份證及假駕駛執照。

　　警方前日凌晨四時許突擊搜查屯門亦園村一單位，檢獲七十三張假身份證、八張假駕駛執照及少量懷疑「冰毒」等，拘捕兩男兩女。偽造身份證質素不高，製作粗糙並缺防偽特徵，以售價三百元出售。



　　新界北總區公眾活動調查隊高級督察陳嘉曦指，相信該批假身份證曾被用作申請信用卡戶口、手機月費計劃等，涉及十一宗詐騙案，涉金額逾八十萬元。近年電訊及財務公司等申請戶口程序簡單，部份只需使用者上載身份證及電話號碼即可，有不法之徒利用漏洞開戶，申請私人信用卡貸款或洗黑錢。

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