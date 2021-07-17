波士頓龍蝦因為有個瀕臨絕種的鄰居露脊鯨而跟着享受了被保護的待遇，但中國的大熊貓則由於人類熱心，繁殖得當，數量回升而身價下降。 中國生態環境部宣佈，目前中國野生大熊貓已有一千八百隻，絕種危機大大減低，所以把大熊貓從「瀕危」降級到「易危」。物以稀為貴，多了就不稀奇了。大熊貓如此一降級，本來的優厚待遇說不定也會因此而改變。本來大熊貓住有冷氣豪宅，吃的箭竹要專門挑選，有專人服侍，正餐之外，還由動物營養師設計營養點心和零食。野外的大熊貓也處處享受特權，即使走進農村民宅，也要好好招待，不能暴力驅趕，動牠一條毛都犯法。 這些優待現在還有，但勢利的人們，一聽說大熊貓身價降級了，立即就有人跑...

2021-07-17