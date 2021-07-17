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鐵皮屋大火 消防人手搬水包灌救

2021-07-17 列印
　　八鄉沙埔村昨有鐵皮屋突然起火，火光熊熊，火勢波及附近鐵皮屋，幸無人受傷。消防一度需動用一點五公里外的水源，以人手拿水包圍火勢，進行灌救。

　　八鄉沙埔村一間鐵皮屋昨凌晨四時許突然起火，火勢猛烈並冒出大量濃煙。火警升為三級。大火迅速蔓延至其餘十一間鐵皮屋，涉面積約四十米乘五十米。消防動員一百一十二名消防員灌救，並疏散約三十名村民，大火燒近兩小時後被救熄。



　　消防處助理消防區長王毓鋒指由於鐵皮屋數量比較多，距離近，火場附近又缺乏水源，救援難度增強。有村民指寓所燒到玻璃破爛，沙埔村村長希望受影響村民獲得安置。

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