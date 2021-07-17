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世衞促增病毒溯源透明度 中方：有國家將疫情污名化

2021-07-17 列印
　　世界衞生組織總幹事譚德塞促請中國在新冠病毒溯源調查增加透明度，又指現時排除病毒由實驗室洩漏的可能是過早，中方回應指，年初發表的聯合溯源調查報告得到普遍認可，認為有國家將疫情污名化，呼籲停止政治操弄。

　　譚德塞呼籲中國持更透明、開放及合作態度，指世衞需要疫情開始前後實驗室情況的直接資料，以研究實驗室洩漏的可能性。中國外交部發言人指，年初發表的聯合溯源調查報告得到普遍認可及尊重，但有國家不擇手段污蔑中方。



　　另外，國家主席習近平指，中方向發展中國家提供五億多劑疫苗，未來三年內將再提供三十億美元國際援助，強調中方積極參與保障疫苗供應鏈穩定安全。

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