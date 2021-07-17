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相框販運1600萬元可卡因拘情侶

2021-07-17 列印
■警方共檢獲市值1600萬元的毒品。
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　　有毒販把毒品暗藏相框販毒，不過最終難逃法網。警方前日以涉嫌「販運危險藥物」拘捕一對情侶，共檢獲毒品涉市值一千六百萬元。

　　警方前日下午五時許在藍田一私人屋苑截查二十八歲可疑男子，並於其身上搜出少量懷疑可卡因。其間男子欲掙脫逃去，後被警員制服並拘捕。其後，警員到男子的寓所再檢獲十三公斤懷疑可卡因，涉市值一千六百萬元，單位內一名姓徐女友同被捕，他們涉嫌販毒，男子另加一項拒絕被捕。



　　警方指除毒品外，單位更發現十一個相框、紙皮箱及包裝工具，警方初步調查指，相信有人以相框作掩飾，將毒品放於相框內，後用圖案及圖畫覆蓋，以快遞包裹形式從南美運至本港，而當場毒品已被拆開，不排除疑犯分拆後分銷至本港市場。



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