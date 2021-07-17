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書展八書遭舉報涉違國安法

2021-07-17 列印
書展八書遭舉報涉違國安法
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　　香港書展有參展商被投訴書籍涉嫌違反《港區國安法》。警方指個別書籍內容會否觸犯《港區國安法》，須視乎相關情況，不會評論個別事件，警方會按實際情況，依法處理。貿發局回覆傳媒查詢指會按一貫機制處理，參展商應對展出的書籍及展品，就是否符合香港法例負責，一旦證實參展商有違法行為，可能會影響日後的參展資格。

　　香港政研會指已向警方國安處舉報八本書，認為內容偏頗，美化暴力。參展商「有種文化」指收到貿發局通知，表示收到投訴有書籍懷疑違反《國安法》，提醒要確保書籍需要合法，被投訴書籍為《逆權教師》、《元朗黑夜》等。有市民昨特意到場買書，現場曾經出現排隊付款的人龍，亦有市民認為相關書籍應該停售。



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