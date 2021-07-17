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習近平文稿結集　書展首售　

2021-07-17 列印
習近平文稿結集　書展首售　
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　　不少人去書展購買心頭好，有關政治書籍都是一項選擇，由聯合出版（集團）有限公司屬下中華書局（香港）有限公司出版的國家主席首次公開《論中國共產黨歷史》、《習近平調研指導過的貧困村脫貧紀實》、《習近平扶貧故事》中文繁體版，在書展首發，在港澳逾百家書店銷售。

　　習近平《論中國共產黨歷史》收集習近平總書記關於中國共產黨歷史的重要文稿四十篇，其中部份文稿是首次公開發表。今年是中國共產黨成立一百周年，該著作有助增進港澳讀者對中國共產黨、中國領袖的了解。



　　《習近平調研指導過的貧困村脫貧紀實》由十七篇調研報告和三集電視專題片視頻二維碼組成。十八大以來，習近平先後深入二十四個貧困村調研指導，推動脫貧攻堅戰開展。《習近平扶貧故事》亦講述習近平帶領困難群眾脫貧的故事。

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