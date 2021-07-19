﻿籃球音樂派對狂歡 229人犯聚 勁罰款115萬

本港新冠疫情受控，部份市民放鬆抗疫，無視限聚措施。銅鑼灣陳東里一間餐廳外，前晚有逾二百人聚集，舉行籃球比賽及音樂派對。警方到場向二百二十九人發出違反限聚令的告票，合共罰款近一百一十五萬元，相信為條例實施以來單一場所最多人「犯聚」被控個案。警方亦以涉嫌組織受禁群組聚集，拘捕一名三十二歲店鋪男負責人。灣仔分區牌照組、特遣隊聯同機動部隊人員根據線報及經深入調查，前晚約六時四十分在銅鑼灣陳東里及霎西街交界一店舖外展開代號「松塔」（PINETOWER）的行動，打擊受禁群組聚集活動。警方於觀察期間發現大量人群於上址聚集，舉行籃球比賽及音樂派對，遂採取行動。行動中，一百七十男五十九女，合共二百二十九人，年齡介乎十二至四十九歲，涉違反限聚令，各接獲五千元定額罰款通知書。該店舖的三十二歲男負責人，涉組織受禁群組聚集，被警方帶返警署作進一步調查，警方稍後會向他提出檢控。店舖負責人被捕涉事餐廳為位於銅鑼灣陳東里八號的咖啡店「要有」。翻查資料，主辦方原定於前日及昨日的中午十二時至晚上九時，在陳東里八號地下、南洋酒店旁邊舉辦「籃球音樂市集」活動，內容包括籃球投籃挑戰、DJ打碟等。餐廳透過Instagram限時動態表示，「大家記得同我地拎返買嘢飲買嘢食嘅收據，證明自己等緊外賣」，昨日活動因天氣惡劣延期。事發後，張貼在現場的市集橫額被移除。香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報表示，部份人出現抗疫疲勞，但大部份市民都習慣並遵守防疫措施，今次乃個別食肆不守規矩。他指，本港逾一個月本地零確診，認為目前是抗疫重要時刻，特別要嚴格處理，籲警方及食環署加強巡查，食肆及顧客要守規矩，以免浪費過去一段日子的抗疫心機。呼吸系統專科醫生梁子超指，本港在暑假期間面臨的外防輸入壓力加大，若持續做好外防，內防方面是有空間放寬的。他表示，若長期收緊內防措施，只會令抗疫疲勞愈來愈嚴重，社區一旦出現確診個案，市民應對的反應亦會減慢。再者，若其他人日後來港，要面對各樣限制，恐令他們對香港卻步。本報記者