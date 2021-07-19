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﻿警破無牌酒吧拘22人

2021-07-19 列印
■警方拘捕十三男九女。
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　　新冠病炎疫情平穩，無牌酒吧暗中營業，埋下爆疫危機。警方昨天凌晨在尖沙咀柯士甸道一大廈搗破一間無牌酒吧，拘捕十三男九女，年齡介乎十七至五十一歲，當中一名三十五歲姓黃男負責人涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途，以及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。其餘十一名本地男子、一名內地男子及九名本地女子則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒，及違反限聚令，被發出定額罰款通知書。行動中，警方檢獲七百零八罐啤酒及十一支威士忌烈酒，市值約三萬四千六百元。

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