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文憑試周三放榜 勞處大型招聘會本周舉行

2021-07-19 列印
文憑試周三放榜 勞處大型招聘會本周舉行
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　　本周三文憑試放榜，是年輕人抉擇升學或投身社會的時候。勞工處本周二、三在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，有四十多間機構參加，合共提供超過一千八百個職位空缺，包括飲食、物業管理等，當中約六成毋須相關工作經驗，適合畢業生或青年人申請。

　　勞福局局長羅致光（左圖）指出，勞工處於五月至八月為有意投入職場的中學畢業生推出特備支援項目，搜羅大量適合中學畢業生的職位空缺，而展翅青見計劃就為學歷在副學位或以下的青年人，提供職前及在職培訓。



　　至於大灣區青年就業計劃反應理想，有超過三百八十間企業提供約二千九百個職位空缺，當中約一半為創科職位，目前有超過四百名申請者已經入職，將獲不低於一萬八千港元月薪。

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